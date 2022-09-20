تدفق الغاز الروسي لأوروبا مستمر رغم إغلاق نورد ستريم1

أظهرت بيانات تشغيلية استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا صباح اليوم الثلاثاء، بينما ظل تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 عند مستوى الصفر.

أظهرت بيانات نظام النقل الأوكراني أن تدفقات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا من أوكرانيا عبر نقطة فيلكه كابوساني الحدودية بلغت 36.9 مليون متر مكعب اليوم الثلاثاء، دون تغيير يذكر تقريبا من مستوى أمس الاثنين الذي بلغ 36.8 مليون متر مكعب.

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وقالت شركة غازبروم الروسية إنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء، تماشيا مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية، وفقا لرويترز.

وظلت التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، عند مستوى الصفر.

وكانت التدفقات قد توقفت عبر هذا الخط منذ 31 أغسطس آب لإجراء عمليات صيانة كان من المفترض أن تمتد لثلاثة أيام فقط. لكن خط الأنابيب لم يستأنف عملياته وألقت موسكو باللوم في تعطل الإمدادات على العقوبات الغربية ومشاكل فنية.