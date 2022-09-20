حريق في مصفاة نفط فنزويلية بسبب عاصفة رعدية

قال مسؤولون حكوميون ومصادر، إن حريقا تسببت به عاصفة رعدية، اندلع في مصفاة بويرتو لاكروز الفنزويلية للنفط، أمس الاثنين.

وهذا هو أحدث انقطاع يؤثر على مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في محطة وقود وناقلة.

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وقال وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما يتم إخماد ألسنة اللهب، وجرى نقل العمال من المنشأة الواقعة على الساحل الشرقي لفنزويلا.

وأضاف العيسمي في التلفزيون الحكومي، أن "خزانات المصفاة ومعاملها لم تتأثر، لكن وقع حريق كبير داخل المصفاة".

من جهته، قال كارلوس بيريز الذي يشغل منصب نائب وزير لشؤون إدارة المخاطر والحماية المدنية في وقت سابق على موقع "تويتر"، إن عمال الإطفاء التابعين لشركة النفط الحكومية وأطقم أخرى في الموقع يكافحون النيران في أحد مستودعات المصفاة.