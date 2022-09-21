الجزائر: زيادة بـ 20% في صادرات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا هذا العام

تتوقع الجزائر أن ترتفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بمقدار الخمس هذا العام، بينما تتسابق الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية.

قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" في مقابلة، إن شحنات الغاز إلى إيطاليا من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ستبلغ حوالي 25.2 مليار متر مكعب في العام 2022. وأظهرت بيانات من شبكة الغاز الإيطالية أن إيطاليا تلقت 20.9 مليار متر مكعب من الجزائر العام الماضي، وفق ما أوردته "بلومبرغ".

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تسارع البلدان الأوروبية لإيجاد مزودي طاقة بدلاء مثل الجزائر، للتعويض عن خسارة الإمدادات من روسيا التي قطعت معظم تدفقات الغاز إلى أوروبا كرد فعل على دعم القارة لأوكرانيا.

من جانبها، أبرمت إيطاليا صفقة مع الجزائر في أبريل لزيادة الواردات عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر المتوسط، أعقبتها زيارة الرئيس السابق ماريو دراجي في يوليو في محاولة لتأمين المزيد من الغاز.

قال حكار: "إن آفاق التوريد في السوق الإيطالية وكذلك الأسواق المرتبطة بإيطاليا واعدة"، مضيفًا أن من المتوقع أن يتم التعاقد على أحجام إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن حجم الغاز الذي يتم ضخه إلى إيطاليا بموجب عقود طويلة الأجل سيكون حوالي 21.6 مليار متر مكعب هذا العام، بينما من المرجح أن يصل إجمالي الكمية المباعة بموجب المعاملات الفورية إلى 3.6 مليار متر مكعب.

وقال أيضاً إن "سوناطراك تطمئن عملاءها الإيطاليين بشأن قدرتها على إمداد الكميات المتعاقد عليها خلال فترة العقد بأكملها".

وللجزائر أيضا خطان من خطوط الأنابيب مع إسبانيا. لكن، تظهر بيانات الشبكة الإسبانية أن واردات الغاز من الجزائر تراجعت بنسبة 40٪ في النصف الأول من العام الماضي، بعد توقف الخط الرابط بين المغرب العربي وأوروبا الذي يعبر المغرب في نوفمبر 2021، جراء خلاف بين الجزائر والرباط بشأن الصحراء الغربية.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك"، أن إسبانيا تلقت 6.9 مليار متر مكعب من الغاز حتى الآن هذا العام.