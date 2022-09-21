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النفط يقفز بأكثر من دولارين مع تصاعد التوتر في أوكرانيا

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

النفط يقفز بأكثر من دولارين مع تصاعد التوتر في أوكرانيا

برنت فوق 92 دولاراً

دبي - العربية.نت

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قفزت أسعار النفط بعد أن أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتعبئة جزئية للاحتفاظ بالأراضي المحتلة في أوكرانيا، وهو تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الطاقة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين إلى 92.64 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف بأكثر من دولارين أيضاً إلى 85.94 دولار للبرميل، بعد أن تذبذب في وقت سابق من الجلسة.

قال بوتين إن روسيا "ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادتها وستدافع عن الأرض بكل الوسائل المتاحة". وتحرك الكرملين لإجراء تصويت على ضم المناطق التي لا تزال تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

الروبل يتراجع إلى 61.2 مقابل الدولار بعد إعلان بوتين التعبئة  أسواق المال اقتصاد روسيا الروبل يتراجع إلى 61.2 مقابل الدولار بعد إعلان بوتين التعبئة 

تصاعد التوتر في أوكرانيا قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اليوم الأربعاء.

النفط الخام في طريقه لتسجيل أول خسارة ربع سنوية له منذ أكثر من عامين، حيث تلقي المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي بثقلها على توقعات الطلب على الطاقة. وستتبع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارات من قبل البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا، والتي من المتوقع أيضًا أن تزيد تكاليف الاقتراض.

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