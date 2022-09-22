أسعار النفط تتراجع بعد رفع الفائدة الأميركية.. برنت دون 90 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، إذ ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على طلب الوقود مستقبلا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 89.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 82.79 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

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ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء لثالث مرة هذا العام إلى نطاق بين 3 و3.25%، وألمح بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وتراجعت الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم بعد هذا الرفع وكذلك النفط، في حين قفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات، الأمر الذي جعل النفط الخام أعلى ثمنا للمشترين الذين لا يستخدمون العملة الأميركية.

في الوقت نفسه قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية انخفض إلى 8.5 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط.