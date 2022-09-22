بريطانيا تلغي حظرها على استخراج الغاز الصخري

رفعت بريطانيا اليوم وبشكل رسمي القيود عن الحظر الذي وضعته في العام 2019 على استخراج الغاز الصخري.

يأتي ذلك في وقت تبحث فيه السلطات موجة أزمة طاقة غير مسبوقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ووقف الغاز الروسي إلى أوروبا.

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ويجري استخراج الغاز الصخري عن طريق تكسير الصخور تحت ضغط كبير باستخدام الماء ومواد كيماوية، وتم إيقافه في العام 2019 بعد تحذيرات بأن هذا العملية قد تتسبب بحدوث زلازل كبيرة، إلى جانب المعارضة من قبل سكان المناطق المعنية بسبب الأثر على البيئة وتلوث المياه والضجيج.

وقد ربطت الحكومة البريطانية تنفيذ القرار بالحصول على دعم السكان المحليين.