رئيس أدنوك: لا هامش كبيراً للمناورة في أسواق النفط
الجابر: نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة وصفة عاقبتها الدمار لا التقدم
قال سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الخميس، إنه لا يوجد هامش كبير للمناورة في الأسواق التي قد تواجه مزيداً من الاضطرابات بسبب قلة فائض الإنتاج من الطاقة.
وخلال حديثه في فعالية في نيويورك، حذر الجابر أيضاً من أن نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة حالياً، في ظل عدم جاهزية البدائل، يشكل وصفة عاقبتها الدمار لا التقدم.
كان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، قد أبدى أسفه لاستمرار النقص في الاستثمارات بقطاع النفط والغاز.
وقال أمام منتدى في سويسرا قبل أيام، إن "الزيادات (في استثمارات النفط والغاز) هذا العام قليلة للغاية ومتأخرة جداً وقصيرة الأمد إلى حد بعيد".
وأوضح أن ردود الفعل على أزمة الطاقة العالمية تبين سوء فهم للمشكلة.
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