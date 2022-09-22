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"سوناطراك": الجزائر تزيد إمدادات الغاز لإيطاليا

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شركة سوناطراك (رويترز)
نفط وغاز

"سوناطراك": الجزائر تزيد إمدادات الغاز لإيطاليا

بمقدار 4.3 مليار متر مكعب

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية، توفيق حكار، إن بلاده ستزيد تسليمات الغاز لإيطاليا إلى 25.2 مليار متر مكعب من 20.9 مليار متر مكعب في عام 2021، أي مقدار 4.3 مليار متر مكعب.

وأضاف حكار لـ"بلومبرغ" أن صادرات الغاز بلغت حتى الآن 17.8 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 17%.

من جهته، أبلغ مصدر مطلع "رويترز"، بأن حكار أدلى بتلك التصريحات بهدف القضاء على الشائعات التي تقول إن الجزائر تواجه صعوبة في الوفاء بتعاقداتها مع إيطاليا.

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وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الرسالة الرئيسية هي "لا تقلقي يا إيطاليا، ستوفر الجزائر الكميات المتفق عليها".

ووفقا لأرقام "سوناطراك"، أنتجت الجزائر 103 مليارات متر مكعب من الغاز في 2021، وصدرت 54 مليار متر مكعب.

وكان رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، أكد بعد اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال يوليو الماضي، أن إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة.

وقال دراغي إن إيطاليا "شريك محظوظ" للجزائر، وإن البلدين يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وتتزايد أهمية الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا، في حين تسعى روما لخفض اعتمادها على الطاقة الروسية.

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