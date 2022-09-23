الجزائر تضخ كميات إضافية من الغاز في السوق الحرة.. وإيطاليا المستفيد الأول

أكد المدير التنفيذي لمجموعة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار، أن الشركة وضعت 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، حيث كانت إيطاليا هي المستفيد الأول في ظل الطلب المتزايد على الغاز منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال حكار للتلفزيون الحكومي يوم الخميس: "تمكنا بفضل الإنتاج الإضافي بين أبريل وحتى 20 سبتمبر من وضع 3.2 مليار متر مكعب (من الغاز) في السوق الحرة، منها تقريبا 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية".

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وأضاف: "أود التوضيح أن التزاماتنا تجاه إيطاليا محترمة بنسبة 100%، وإلى غاية نهاية السنة سنبلغ 4 مليارات متر مكعب إضافية، أما في سنة 2023 فنؤكد أن قدراتنا الإنتاجية تغطي كل التزاماتنا بأريحية كبيرة جدا".

وأوضح المسؤول الأول لعملاق النفط والغاز الجزائري، أن "هناك لغطا وحتى أخطاء متعمدة من بعض الأطراف التي تعمل على إضعاف الجزائر في هذه الناحية، لكن عمل المشاريع هو إجابة واضحة لكل محاولة لتغليط الرأي العام".

ووقعت مجموعات سوناطراك وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأميركية وتوتال الفرنسية منتصف يوليو الماضي عقدا ضخما بقيمة 4 مليارات دولار يمتد لـ25 عاما وينص على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر.

كما أعلنت الجزائر عن زيادة شحناتها من الغاز إلى إيطاليا التي باتت بعد حرب أوكرانيا المورد الأول منها متجاوزة بذلك روسيا.

ومنذ بداية عام 2022، زودت الجزائر إيطاليا خصوصا عبر الأنبوب الذي يربط البلدين مرورا بتونس بـ13.9 مليار متر مكعب من الغاز، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113%.

وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في إفريقيا، وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.