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الخزانة الأميركية: روسيا تقدم "خصومات هائلة" على النفط للصين والهند

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وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أرشيفية-رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أرشيفية-رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الخزانة الأميركية: روسيا تقدم "خصومات هائلة" على النفط للصين والهند

ضغوط إضافية على موسكو للعثور على مشترين جدد لنفطها

واشنطن - رويترز

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الخميس، إن وضع حد أقصى مزمع لأسعار النفط الروسي يحدث فرقًا بالفعل، مشيرة إلى أن روسيا تقدم الآن للصين والهند "خصومات هائلة" أثناء البحث عن منافذ بيع أخرى لنفطها.

صرحت يلين في مؤتمر استضافته مجلة ذي أتلانتيك، بأن أوروبا ستوقف في ديسمبر الجزء الأكبر من مشترياتها البالغة ثلاثة ملايين برميل يوميًا، مما يضع ضغوطًا إضافية على روسيا للعثور على مشترين جدد لنفطها.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، إن أوروبا كانت تواجه شتاء قاسيًا مع شح إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون له بعض الآثار غير المباشرة على الولايات المتحدة، لكنها "لن تبالغ" في التأثير المحتمل على نمو الاقتصاد الأميركي.

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