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تراجع صادرات نفط الأورال عبر موانئ البلطيق الروسية 10% في سبتمبر

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
نفط وغاز

تراجع صادرات نفط الأورال عبر موانئ البلطيق الروسية 10% في سبتمبر

إلى 5.6 مليون طن

موسكو - رويترز

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أظهرت بيانات تجارية وحسابات لرويترز تراجع صادرات نفط الأورال وعبور شحناته من موانئ البلطيق الروسية في سبتمبر/ أيلول بنسبة 10%مقارنة بأغسطس/ آب، بعد إلغاء عدة شحنات.

وقال اثنان من التجار إنه تم إلغاء نحو 600 ألف طن من النفط، أو ست شحنات، من خطة التحميل في سبتمبر/ أيلول، مما أدى إلى تعديل الكميات المقررة من 6.2 مليون طن إلى 5.6 مليون طن هذا الشهر.

وبلغت شحنات نفط الأورال عبر موانئ البلطيق في أغسطس/ آب 6.4 مليون طن.

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وخام الأورال هي ماركة زيت مرجعية مثل برنت ونايمكس الأميركي تستخدم كأساس لتسعير خليط زيت التصدير الروسي. وهو مزيج من النفط الحامض الثقيل من جبال الأورال ومنطقة الفولغا مع النفط الخفيف القادم من سيبيريا الغربية.

وقال تجار إن من الممكن أن يكون إلغاء العديد من الشحنات قد نتج عن ضعف الطلب على الكميات التي يتم شحنها في نهاية الشهر.

وقال تاجر منخرط في تجارة النفط الروسي لرويترز "بدأت دورة التداول في سبتمبر بشكل يبعث على التفاؤل، عندما ارتفعت الأسعار، لكن الطلب تباطأ بعد ذلك وأخفق من احتفظوا بالشحنات في تحميلها في نهاية المطاف".

وأضاف أن منتجي النفط من كازاخستان ألغوا 300 ألف طن من الخطة الأولية بسبب عملية إصلاح أطول من المتوقع في حقل كاشاجان النفطي العملاق. وانخفض إنتاج النفط في كاشاجان بشكل حاد في أوائل أغسطس/آب بعد تسرب للغاز.

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