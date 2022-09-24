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رئيس توتال: يجب عدم إقحام السياسة بصفقات إبرام الغاز الأوروبية

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شركة توتال الفرنسية
شركة توتال الفرنسية
الغاز الروسي

رئيس توتال: يجب عدم إقحام السياسة بصفقات إبرام الغاز الأوروبية

قطر للطاقة تبرم شراكة مع توتال إنرجيز لتوسعة حقل الشمال الجنوبي

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويان، إنه يتعين على الشركات الأوروبية إبرام اتفاقات غاز طبيعي مسال بين الشركات وعدم إقحام الدبلوماسية والسياسة.

وأضاف بويان، "إذا أرادت أوروبا أمن إمدادات الطاقة فهناك ثمن يتوجب عليها دفعه".

وأكد رئيس توتال، أن العالم سيكون في حاجة "للكثير" من الغاز بحلول 2025-2027.

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وأشار إلى إبرام شراكة بين توتال وشركة قطر للطاقة لتوسعة حقل الشمال الجنوبي في قطر، حيث ستستثمر "توتال" نحو 1.5 مليار دولار في المشروع.

وقال بويان إن الاتفاق جاء "في الوقت الملائم" إذ يعلم معظم قادة العالم الطلب الجديد على الغاز الطبيعي المسال خاصة في أوروبا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي، إن الشركة ستحتفظ بحصة 75% في حقل الشمال الجنوبي.

وكشف الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن توتال إنرجيز تشارك في توسعة حقل الشمال الجنوبي بحصة 9.3% من إجمالي 25% لجميع الشركاء الدوليين.

وأفاد الكعبي بأن الشركة انتهت من تشييد وعقود استئجار 60 ناقلة غاز طبيعي مسال طويلة المدى وقد تصل إلى 100 في المستقبل القريب.

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