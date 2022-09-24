نفط وغاز
عمال النفط بالأرجنتين ينهون إضرابا بعد التوصل لاتفاق بشأن السلامة
اندلاع حريق فى صهريج تخزين تسبب فى انفجار فى مصفاة لنيو أميركان أويل
ألغت نقابات تمثل آلافا من عمال النفط بالأرجنتين بعد ظهر أمس الجمعة إضرابا بدأوه يوم الخميس بعد انتهاء اجتماع مع رؤساء الشركات بالتوصل لاتفاق على زيادة اجراءات السلامة وتدريب الموظفين.
وكان العمال قد بدأوا الاضراب يوم الخميس بعد اندلاع حريق في صهريج تخزين تسبب في انفجار في مصفاة لنيو أميركان أويل في بلدة بلازا هوينكول في إقليم نيوكوين بغرب الأرجنتين.
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وخلف الانفجار ثلاثة قتلى ومصابا واحدا.
ووقع زعماء النقابات وممثلو شركات النفط ومسؤولون حكوميون محليون اتفاقا استهدف تحسين "برامج التدريب وإعداد أفراد فعالين وعمال في المستقبل بشأن قضايا السلامة أثناء العمل".
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