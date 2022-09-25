أدنوك تصدر أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا بنهاية 2022

أبرمت "أدنوك" الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة آر دبليو إي أيه جي- "آر دبليو إي" الألمانية، تقوم "أدنوك" بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصصت "أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

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ووقّعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم استياج جي إم بي إتش- "استياج" وشركة أوربيس إيه جي- "أوربيس" لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

يذكر أن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.

ووفقاً لبرنامج التعاون في أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي، ستقوم دولة الإمارات وألمانيا باستكشاف مزيد من الفرص لتسريع النمو وتعزيز التعاون في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين.

من جانبها ستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بتكثيف جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاوات بحلول العام 2030، ويخضع ذلك إلى تلبية المتطلبات والشروط التنظيمية في الإمارات وألمانيا.

كما أُعلن إكمال "أدنوك" أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في سبتمبر 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة "ويهلم هوير جي إم بي إتش" على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وأولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، توقيع إعلان النوايا المشترك بشأن "تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي"، وذلك على هامش زيارة المستشار الألماني إلى الإمارات.

ومن جانبه، قال أولاف شولتس، إن إعلان النوايا المشترك بشأن "تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي" "سيمكننا من تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تركز خاصة على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي".