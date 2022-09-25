العراق يبدأ التشغيل التجريبي لمصفاة كربلاء النفطية

قالت وزارة النفط، اليوم الأحد إن العراق بدأ ضخ الخام لمصفاة كربلاء إيذانا ببدء التشغيل التجريبي.

وأضافت في بيان، أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل يومياً، وفقا لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي يوليو الماضي، نقلت وزارة النفط العراقية عن الوزير إحسان عبد الجبار قوله، إن مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل يوميا.