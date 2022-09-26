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توتال: الطلب غير الواقعي على الغاز المسال في أوروبا سيرفع الأسعار

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نفط وغاز

توتال: الطلب غير الواقعي على الغاز المسال في أوروبا سيرفع الأسعار

الدول الأوروبية تتطلع للحصول على عقود قصيرة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويان، إن الطلب غير الواقعي في أوروبا سيعيق صفقات الغاز الطبيعي المسال وسيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار بويان إلى أن الدول الأوروبية تتطلع للحصول على عقود قصيرة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، إلا أنها غير مستعدة لدفع أسعار أعلى.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز ارتفعت إلى أكثر من سبعة أضعاف مستوياتها الموسمية المعتادة.

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وتعتزم شركة Total Energies استثمار نحو 1.5 مليار دولار في مشروع حقل الشمال الجنوبي، وهو ثاني مرحلة للتوسعة في مشروع الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وسيساعد المشروع في ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا، وتعزيز قدرة قطر على إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً.

وستحصل Total Energies على حصة 9.4% من إجمالي كامل حصة الشركاء الدوليين في حقل الشمال الجنوبي، والبالغة 25%، في حين ستحتفظ قطر للطاقة بحصة 75% في المشروع.

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