نفط وغاز
قطر: الضغوط التضخمية تؤثر على قطاع النفط والغاز
ارتفاع في تكاليف الإنتاج وتعطيل لقرارات الاستثمار وتزايد في عدم اليقين بشأن السياسات
قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، اليوم الاثنين، إن الضغوط التضخمية تؤثر على قطاع النفط والغاز، من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطيل قرارات الاستثمار وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات.
أضاف الوزير سعد الكعبي في بيان أن "الوقود الهيدروكربوني لن يختفي في أي وقت في المستقبل القريب".
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وتابع قائلاً: "المطالب العاطفية لإلغاء الهيدروكربونات ليست غير واقعية فحسب، لكنها تضر أيضاً بأي انتقال واقعي ومتسارع نحو طاقة منخفضة الكربون"، وفق ما نقلته "رويترز".
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