وزير الطاقة السعودي: بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تعمل مع الوكالة لتمكين الطاقة النووية من الإسهام بمزيج الطاقة الوطني.

وأشار الوزير خلال كلمته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إلى بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية.

مادة اعلانية

وأضاف الوزير: "نؤكد على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية".