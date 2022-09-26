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وزير الطاقة السعودي: بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية

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وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
اقتصاد السعودية

وزير الطاقة السعودي: بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية

الأمير عبد العزيز: نؤكد على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية

دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تعمل مع الوكالة لتمكين الطاقة النووية من الإسهام بمزيج الطاقة الوطني.

وأشار الوزير خلال كلمته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إلى بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية.

وأضاف الوزير: "نؤكد على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية".

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