غاز روسيا
السويد تحذر من حدوث تسرب للغاز من خط نورد ستريم 1
التدفقات توقفت عبر هذا الخط منذ 31 أغسطس
حذرت السويد، اليوم الثلاثاء، من حدوث تسرب للغاز من خط نورد ستريم 1.
وكانت التدفقات قد توقفت عبر هذا الخط منذ 31 أغسطس لإجراء عمليات صيانة كان من المفترض أن تمتد لثلاثة أيام فقط. لكن خط الأنابيب لم يستأنف عملياته وألقت موسكو باللوم في تعطل الإمدادات على العقوبات الغربية ومشاكل فنية.
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تسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد إمدادات طاقة بديلة، بعد قطع روسيا تدفقات الغاز عبر الخط الرئيسي الذي يربطها بألمانيا وباقي أوروبا "نورد ستريم 1".
وما زالت دول أوروبية، من بينها ألمانيا، في حاجة إلى الغاز الروسي، فيما تحاول إعادة ملء مخزوناتها قبل حلول الشتاء.
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