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بنك UBS: تخفيض إنتاج أوبك بلس يعتبر أساسيا لوقف تراجع أسعار النفط

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أوبك (تعبيرية)
أوبك بلس

بنك UBS: تخفيض إنتاج أوبك بلس يعتبر أساسيا لوقف تراجع أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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قال محللون في بنك "يو بي إس" اليوم الثلاثاء، إن خفض منظمة أوبك وحلفائها في "أوبك بلس" لإنتاج النفط أمر حيوي لوقف هبوط أسعار النفط، وسط مخاوف من الركود وارتفاع الدولار.

وأوضح "UBS" في مذكرة "من المرجح أن يؤدي عدم تحرك المجموعة لخفض تدفق البراميل للسوق إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط".

وأضاف "يتعين على المجموعة أن تعلن خفض الإنتاج بما لا يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا خلال الأيام المقبلة."

ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك + في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بنك UBS إن النفط الخام ينخفض وسط مخاوف من أن الركود سيؤدي إلى ضعف الطلب، مضيفًا أن بيئة تجنب المخاطرة الأوسع الناجمة عن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا تؤثر أيضًا على الأسعار.

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