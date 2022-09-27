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تدشين خط أنابيب جديد للغاز عبر البلطيق يربط النرويج بـبولندا

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منشأة للغاز في بولندا (رويترز)
منشأة للغاز في بولندا (رويترز)
نفط وغاز

تدشين خط أنابيب جديد للغاز عبر البلطيق يربط النرويج بـبولندا

ستستورد شركة PGNiG البولندية ما لا يقل عن 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من النرويج في 2023

دبي - العربية.نت

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افتتح خط أنابيب البلطيق الذي يربط النرويج ببولندا والذي تبلغ طاقته 10 مليارات متر مكعب من الغاز، اليوم الثلاثاء، حيث سيزود بولندا بمصادر بديلة للغاز كانت تسعى للحصول عليها منذ أبريل عندما انقطعت عنها الإمدادات الروسية.

وسينقل خط الأنابيب البولندي الجديد الغاز النرويجي عبر الدنمارك وبحر البلطيق.

قالت الشركة البولندية المنتجة للنفط والغاز PGNiG، إنها ستستورد ما لا يقل عن 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من النرويج في العام 2023.

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وذكرت أن عمليات التسليم هذه ستجرى عبر خط أنابيب البلطيق.

وقالت PGNiG أيضًا إنها ستستخدم في العام القادم 80٪ من قدرة خط الأنابيب، والتي سترتفع إلى 90٪ في العام 2024، أي ما يعادل حوالي 7.7 مليار متر مكعب.

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