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غازبروم الروسية ترفض مطالبات نفتوغاز الأوكرانية في التحكيم بشأن عبور الغاز

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شعار غازبروم الروسية (فرانس برس)
غازبروم الروسية
روسيا و أوكرانيا

غازبروم الروسية ترفض مطالبات نفتوغاز الأوكرانية في التحكيم بشأن عبور الغاز

روسيا قد تفرض عقوبات على نفتوغاز في حالة استمرارها في قضية التحكيم

موسكو  - رويترز

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قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها رفضت جميع المطالبات المقدمة من شركة الطاقة الأوكرانية نفتوغاز في إجراءات التحكيم بشأن عبور الغاز الروسي، وإنها أبلغت محكمة التحكيم بذلك.

وقالت أيضا إن روسيا قد تفرض عقوبات على نفتوغاز في حالة استمرارها في قضية التحكيم، مما يعني أن العقوبات ستحظر على غازبروم دفع رسوم العبور لأوكرانيا.

وبدأت نفتوغاز إجراءات تحكيم جديدة ضد شركة غازبروم في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الشركة الروسية لم تدفع مقابل الخدمة المقدمة لنقل الغاز عبر أوكرانيا.

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وقالت الشركة "غازبروم لم تدفع الأموال، لا في موعدها ولا بالكامل" لنقل الغاز.

وقالت غازبروم، اليوم الثلاثاء، إن نفتوغاز ليس لديها "أسباب منطقية" لرفض التزاماتها بنقل الغاز عبر نقطة سوخرانوفكا، وهي طريق رئيسي لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا.

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