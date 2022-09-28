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أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. برنت دون 85 دولارا للبرميل

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حقل نفطي
حقل نفطي.
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. برنت دون 85 دولارا للبرميل

وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأميركية ومخاوف حدوث تباطؤ

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 1% وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأميركية التي من شأنها زيادة المعروض النفطي في الأسواق، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% أو بنحو 1.33 دولار إلى 84.94 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 1.27% أو ما يعادل دولارا واحدا إلى 77.33 دولار للبرميل.

ويضيف ارتفاع الدولار الأميركي المزيد من الضغوط على النفط الخام، حيث إنه يجعل السلعة المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين، ما يضعف الطلب على الخام.

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وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ23 من شهر سبتمبر الجاري، كما ارتفع مخزون المقطرات 0.4 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين 1.04 مليون برميل.

وينتظر المستثمرون صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاع مخزونات النفط 400 ألف برميل.

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