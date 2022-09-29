أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بعد يومين من الصعود جراء تسربات نورد ستريم

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الخميس، بعد ارتفاع استمر يومين، حيث قام المتداولون بتقييم مخاطر الإمدادات خلال الشتاء القادم وسط التوترات المتزايدة مع روسيا، مع ملء المخزونات بشكل مطرد.

انخفضت الأسعار المعيارية بنسبة 6.4٪ بعد ارتفاعها بنسبة 19٪ خلال اليومين الماضيين. وتعمقت المواجهة بين أوروبا وموسكو هذا الأسبوع بعد اكتشاف تسربات ضخمة في شبكة أنابيب نورد ستريم، والتي وصفها السياسيون بالعمل التخريبي المتعمد.

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رد الكرملين بالقول إن مزاعم تورط روسيا "سخيفة"، فيما تتحرك أوروبا لتعزيز الأمن في البنية التحتية الرئيسية.

كما حذرت شركة غازبروم الروسية يوم الثلاثاء، من أن تدفقات الغاز عبر أوكرانيا معرضة للتوقف أيضاً بسبب خلاف قانوني مع شركة الطاقة التي تديرها الدولة بشأن مدفوعات الترانزيت.

إذا تم وقف هذه الإمدادات، سيتم قطع أوروبا الغربية عن الغاز الروسي تماماً، وترك خط أنابيب "ترك ستريم" فقط الذي يرسل الغاز إلى تركيا وبعض دول جنوب شرقي أوروبا.

في الوقت الحالي، لا تزال الإمدادات عبر أوكرانيا مستقرة، وإن كانت بمستويات منخفضة منذ الغزو الروسي.