.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بعد يومين من الصعود جراء تسربات نورد ستريم

  • الخط
أزمة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - istock)
أزمة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - istock)
نفط وغاز

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بعد يومين من الصعود جراء تسربات نورد ستريم

تعمقت المواجهة بين أوروبا وموسكو هذا الأسبوع بعد اكتشاف تسربات ضخمة في شبكة أنابيب نورد ستريم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الخميس، بعد ارتفاع استمر يومين، حيث قام المتداولون بتقييم مخاطر الإمدادات خلال الشتاء القادم وسط التوترات المتزايدة مع روسيا، مع ملء المخزونات بشكل مطرد.

انخفضت الأسعار المعيارية بنسبة 6.4٪ بعد ارتفاعها بنسبة 19٪ خلال اليومين الماضيين. وتعمقت المواجهة بين أوروبا وموسكو هذا الأسبوع بعد اكتشاف تسربات ضخمة في شبكة أنابيب نورد ستريم، والتي وصفها السياسيون بالعمل التخريبي المتعمد.

رد الكرملين بالقول إن مزاعم تورط روسيا "سخيفة"، فيما تتحرك أوروبا لتعزيز الأمن في البنية التحتية الرئيسية.

بعد فشل محاولات الدفع بالدرهم.. مصافي التكرير الهندية تشتري النفط الروسي بالدولار  طاقة نفط وغاز بعد فشل محاولات الدفع بالدرهم.. مصافي التكرير الهندية تشتري النفط الروسي بالدولار 

كما حذرت شركة غازبروم الروسية يوم الثلاثاء، من أن تدفقات الغاز عبر أوكرانيا معرضة للتوقف أيضاً بسبب خلاف قانوني مع شركة الطاقة التي تديرها الدولة بشأن مدفوعات الترانزيت.

إذا تم وقف هذه الإمدادات، سيتم قطع أوروبا الغربية عن الغاز الروسي تماماً، وترك خط أنابيب "ترك ستريم" فقط الذي يرسل الغاز إلى تركيا وبعض دول جنوب شرقي أوروبا.

في الوقت الحالي، لا تزال الإمدادات عبر أوكرانيا مستقرة، وإن كانت بمستويات منخفضة منذ الغزو الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات
اكتشف المزيد