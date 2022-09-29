ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لدعم أسعار الوقود.. وزير ماليتها: "نعيش حرب طاقة"

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الخميس، إننا في حالة حرب طاقة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن البلاد ما زالت في وضع حرج. وجدد الوزير، الدعوة إلى خفض استهلاك الغاز في البلاد.

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وقالت ألمانيا اليوم الخميس إنها ستخصص 200 مليار يورو لحماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحافي: "الحكومة الألمانية ستفعل كل شيء حتى تنخفض الأسعار".