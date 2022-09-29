.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لدعم أسعار الوقود.. وزير ماليتها: "نعيش حرب طاقة"

  • الخط
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في ألمانيا (رويترز)
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في ألمانيا (رويترز)
أزمة الطاقة

ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لدعم أسعار الوقود.. وزير ماليتها: "نعيش حرب طاقة"

وزير الاقتصاد الألماني: البلاد ما زالت في وضع حرج

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الخميس، إننا في حالة حرب طاقة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن البلاد ما زالت في وضع حرج. وجدد الوزير، الدعوة إلى خفض استهلاك الغاز في البلاد.

وقالت ألمانيا اليوم الخميس إنها ستخصص 200 مليار يورو لحماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحافي: "الحكومة الألمانية ستفعل كل شيء حتى تنخفض الأسعار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسؤول كبير في حكومة طالبان ينضم إلى المطالبين بتعليم الفتيات مسؤول كبير في حكومة طالبان ينضم إلى المطالبين بتعليم الفتيات
اكتشف المزيد