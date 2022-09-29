بعد فشل محاولات الدفع بالدرهم.. مصافي التكرير الهندية تشتري النفط الروسي بالدولار 

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركات التكرير الهندية لا تزال تشتري النفط الروسي بالدولار بعد أن رفض بنك المشرق في دبي التعامل مع مدفوعات من اثنتين من مصافي التكرير على الأقل بالدرهم الإماراتي بناء على طلب المورد.

وتخضع روسيا لعقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها في أعقاب حربها على أوكرانيا، وطلبت موسكو من بعض مشتري سلعها الدفع باستخدام الروبل أو عملات أخرى غير الدولار واليورو اللذين يستخدمان عادة في تسعير عقودها.

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وطلب تجار يتعاملون في النفط الروسي في يوليو تموز من شركتين هنديتين على الأقل الدفع بالدرهم.

وأظهرت فاتورة من إحدى المصافي اطلعت عليها "رويترز"، تقدير قيمة مدفوعات نفطية بالدولار، بينما طُلب السداد بالدرهم.

ووفقا للفاتورة، فإن المدفوعات ستُسدد إلى بنك غازبروم عبر بنك المشرق، بنك المراسلة في دبي.

وبنك المشرق لديه فرع في نيويورك، وفقا لموقعه على الإنترنت.

وقالت المصادر الثلاثة، إنه لم تُقبل المدفوعات بالدرهم لأن "المشرق" رفض المعاملة.

ولم يتسن لـ"رويترز" تحديد السبب.

ولم يرد أي من وزارة الخزانة الأميركية وبنك المشرق وبنك غازبروم بعد على طلبات للتعليق.

وذكر أحد المصادر أن المدفوعات مرت في نهاية المطاف عبر فرع بنك الدولة الهندي في أبوظبي بالدولار.

ولم يرد بنك الدولة الهندي على رسالة بالبريد الإلكتروني من "رويترز" طلبا للتعليق.