تسرب رابع في "نورد ستريم" وسط تبادل الاتهامات بين روسيا والغرب

رصد مركز قيادة خفر السواحل السويدي تسربًا جديدًا في خط أنابيب الغاز نورد ستريم، تحت بحر البلطيق، اليوم الخميس، في وقت يبحث الأوروبيون كيفية الرد على تعطل خط الأنابيب بعدما هددت روسيا بقطع آخر إمدادات الغاز عنهم عبر أوكرانيا.

يعد التسرب الذي تم رصده الرابع بعد حوادث ثلاثة شبه متزامنة طالت شبكة خطوط الأنابيب نورد ستريم 1 و 2، قال المسؤولون الألمان والأميركيون إنها تبدو ناجمة عن تخريب. وثارت شكوك حول روسيا، التي قلصت كمية الطاقة المتدفقة إلى أوروبا منذ أن قررت غزو أوكرانيا.

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وندّد حلف الناتو بما وصفها أعمال تخريب "متعمدة ومتهورة" في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم. في المقابل، وجهت روسيا أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، أن حوادث التسرب وقعت في منطقة تسيطر عليها القوات الأميركية.

لكن مسؤولين استخباراتيين غربيين ومصدراً آخر مطلعاً على الحادث أكدوا، اليوم الخميس، أن مسؤولي الأمن الأوروبيين لاحظوا يومي الاثنين والثلاثاء وجود سفن دعم تابعة للبحرية الروسية بالقرب من موقع التسرب، الذي يحتمل أن يكون ناجماً عن انفجارات تحت الماء.

إلا أن المصادر أوضحت لشبكة "سي إن إن" أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان للسفن أي علاقة بتلك الانفجارات.

وبينما تم إيقاف خطوط أنابيب نورد ستريم 1، ولم يبدأ العمل في نورد ستريم 2 حتى الآن، كانت جميع الخطوط تحتوي على غاز طبيعي مضغوط، مما يهدد بكارثة بيئية.

من ناحية أخرى، حذرت شركة غازبروم من أنها قد تقطع الإمدادات عبر أوكرانيا، وهي الحلقة الأخيرة التي لا يزال يصل من خلالها الغاز الروسي إلى العملاء في أوروبا الغربية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حزمة ثامنة من العقوبات لاستهداف روسيا بسبب محاولتها ضم المزيد من الأراضي في أوكرانيا. وستشمل الإجراءات سقفاً لأسعار صادرات النفط الروسية.