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مصدر: أوبك+ بدأ مناقشات حول خفض الإنتاج قبيل اجتماع 5 أكتوبر

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مصدر: أوبك+ بدأ مناقشات حول خفض الإنتاج قبيل اجتماع 5 أكتوبر

مصدران في التحالف أكدا لوكالة رويترز أن كبار الأعضاء في التكتل ناقشوا الأمر

دبي - رويترز

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ذكر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن كبار الأعضاء في تكتل أوبك+ بدأوا مناقشات بخصوص تطبيق خفض لإنتاج النفط عند اجتماع التكتل في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مصدران آخران في أوبك+ إن كبار الأعضاء في التكتل ناقشوا الأمر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار، أو 1.51% إلى 87.97 دولار للبرميل، اليوم الخميس، عند الساعة 7:55 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.34 دولار، أو 1.63% إلى 80.81 دولار.

وكان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع.

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