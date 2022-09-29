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منحة مشتقات نفطية سعودية جديدة لليمن بقيمة 200 مليون دولار

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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إغاثة عدن
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (أرشيفية)

منحة مشتقات نفطية سعودية جديدة لليمن بقيمة 200 مليون دولار

للمساهمة في تشغيل محطات الكهرباء

دبي - العربية.نت

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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية منحة مشتقات نفطية جديدة بقيمة 200 مليون دولار من المملكة لليمن.

وقال البرنامج عبر حسابه على تويتر، إن المنحة الجديدة تأتي بتوجيهات من قيادة المملكة العربية السعودية واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في تشغيل محطات الكهرباء.

وبحسب التغريدة، فإن المنح السابقة التي قدمتها المملكة ساهمت بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي في تغطية احتياجات محطات الكهرباء في اليمن، ما ساعد في استمرار عمل المستشفيات والمدارس وإنارة الشوارع وخفض مستوى الانقطاعات الكهربائية، ورفع إيرادات مؤسسة الكهرباء، وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.

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ويزوّد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المحافظات اليمنية بالمشتقات النفطية (الديزل والمازوت) لتشغيل أكثر من 70 محطة بإجمالي كميات 250 ألف طن متري، ما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين الخدمات الأساسية لليمنيين.

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