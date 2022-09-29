الشركة المشغلة: من المرجح توقف تسريب خط نورد ستريم1 يوم الاثنين
يستحيل تقديم أي تنبؤات حتى يتم تقييم الأضرار
قالت شركة نورد ستريم إيه.جي التي تشغل خط أنابيب نورد ستريم1 لرويترز، اليوم الخميس، إنه من المرجح توقف تسرب الغاز من خط أنابيب نقل الغاز يوم الاثنين.
وذكر متحدث باسم الشركة أنه من غير الممكن إعلان أي توقعات بخصوص التشغيل المستقبلي لخط الأنابيب قبل تقييم حجم الضرر.
وأشارت الشركة إلى أنها لن تتمكن من إجراء هذا التقييم قبل وصولها إلى المنطقة.
كان مركز قيادة خفر السواحل السويدي قد رصد تسربًا جديدًا في خط أنابيب الغاز نورد ستريم، تحت بحر البلطيق، اليوم الخميس، في وقت يبحث الأوروبيون كيفية الرد على تعطل خط الأنابيب بعدما هددت روسيا بقطع آخر إمدادات الغاز عنهم عبر أوكرانيا.
يعد التسرب الذي تم رصده الرابع بعد حوادث ثلاثة شبه متزامنة طالت شبكة خطوط الأنابيب نورد ستريم 1 و2، قال المسؤولون الألمان والأميركيون إنها تبدو ناجمة عن تخريب. وثارت شكوك حول روسيا، التي قلصت كمية الطاقة المتدفقة إلى أوروبا منذ أن قررت غزو أوكرانيا.
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