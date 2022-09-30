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رويترز: أوبك+ تبحث خفضاً للإنتاج بين 500 ألف ومليون برميل يومياً

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إنتاج أوبك (صورة تعبيرية - istock)
إنتاج أوبك (صورة تعبيرية - istock)
أوبك بلس

رويترز: أوبك+ تبحث خفضاً للإنتاج بين 500 ألف ومليون برميل يومياً

خبير طاقة: مستوى التسعين دولاراً أمر غير قابل للتفاوض من جانب قيادات أوبك+، وبالتالي فإنهم سيتحركون للدفاع عن هذا الحد الأدنى للسعر

لندن، دبي - رويترز

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قالت مصادر في تحالف أوبك+ لوكالة رويترز، إن مشاورات أعضاء أوبك+ بشأن تقليص مستويات الإنتاج في الاجتماع المقرر في الخامس من أكتوبر، أصبحت تتركز على خفض يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يومياً، وذلك بهدف دعم السوق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مصدر مطلع على الموقف الروسي، إن موسكو قد تقترح خفضاً يصل إلى مليون برميل يومياً، بينما توقع مصدر في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن يكون الخفض المحتمل قريباً من 500 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات حتى قبيل الاجتماع.

وقال مصدر في أوبك+: "ربما يتضح الأمر أكثر خلال مطلع الأسبوع أو يوم الاثنين. فالمشاورات عادة ما تنتهي قبل الاجتماع مباشرة".

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وسبق أن اتفقت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج المستهدف بمئة ألف برميل يومياً في اجتماعهم في سبتمبر، في أول خفض منذ 2020.

ويأتي انعقاد اجتماع الأسبوع المقبل وسط تقلبات حادة في السوق وانخفاض كبير لأسعار النفط عن مستويات سجلتها في مارس، والتي كانت الأعلى في عدة سنوات.

ولامس خام برنت أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 83.65 دولار للبرميل يوم الاثنين.

ويتوقع المحللون أن تتفق دول أوبك+ على مزيد من الإجراءات لدعم السوق.

وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للوساطة في أسواق النفط: "الاحتمالات تصب في اتجاه أن أوبك+ ستخفض إنتاجها.. فمستوى التسعين دولاراً هو أمر غير قابل للتفاوض من جانب قيادات أوبك+، وبالتالي فإنهم سيتحركون للدفاع عن هذا الحد الأدنى للسعر".

وكانت السعودية، وهي أكبر منتج في أوبك، أشارت في أغسطس إلى إمكانية خفض الإنتاج لمواجهة تقلبات السوق.

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