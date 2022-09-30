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رويترز: إنتاج أوبك ارتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ 2020

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ارتفاع النفط مع ترقب لاجتماع أوبك
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أوبك

رويترز: إنتاج أوبك ارتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ 2020

بعد تعافي الإنتاج في ليبيا وتعزيز أعضاء خليجيين للإنتاج بموجب اتفاق أوبك+

لندن - رويترز

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أظهر مسح لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ 2020، متجاوزاً الزيادة التي تم التعهد بها خلال الشهر، بعد تعافي الإنتاج في ليبيا وتعزيز أعضاء خليجيين للإنتاج بموجب اتفاق مع الحلفاء في أوبك+.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 29.81 مليون برميل يومياً هذا الشهر بزيادة 210 آلاف برميل يومياً عن أغسطس في أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

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