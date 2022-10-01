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أوبك+ تعقد اجتماعا في فيينا بالحضور الشخصي لأول مرة منذ 2020              

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أوبك+ تعقد اجتماعا في فيينا بالحضور الشخصي لأول مرة منذ 2020

سيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفرا لبعض الأعضاء

دبي - رويترز

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قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مجموعة أوبك+ ستعقد اجتماعا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول في فيينا بالحضور الشخصي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس عام 2020.

وسيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفرا لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع نظرا لقصر المهلة المتاحة.

وتجتمع أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، على خلفية تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى منذ أعوام في مارس/ آذار وتقلبات حادة في السوق.

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وذكرت مصادر لرويترز أن المحادثات حول خفض إنتاج النفط تركز على زيادة محتملة لتخفيضات الإنتاج من 500 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا لدعم السوق.

وقال مصدر مطلع في الأسبوع الماضي إن روسيا قد تقترح خفضا للإنتاج يصل إلى مليون برميل يوميا، في حين ذكر مصدر في أوبك أن حجم الخفض المرجح يقترب من 500 ألف برميل يوميا.

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