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افتتاح خط الغاز الجديد بين اليونان وبلغاريا يقوي موارد الطاقة إلى أوروبا

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واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي (صورة تعبيرية)
واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

افتتاح خط الغاز الجديد بين اليونان وبلغاريا يقوي موارد الطاقة إلى أوروبا

خط الغاز الجديد مع بلغاريا سيكون له آثار إيجابية على كافة دول المنطقة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس وزراء اليونان، كيراكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، إن افتتاح خط الغاز الجديد بين اليونان وبلغاريا سيقوي موارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميتسوتاكيس خلال لقائه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في إطار حفل تدشين إنتركونكتور اليونان – بلغاريا لنقل الغاز، أن خط الغاز الجديد سيكون له آثار إيجابية على كافة دول المنطقة.

وناقشا الرئيسان مسائل التعاون في مجال الطاقة مع الإشارة إلى أهمية مشروع "تاب" في هذا السياق. كذلك أهمية إنتركونكتور اليونان – بلغاريا لنقل الغاز الطبيعي.

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وتطرقا إلى أهمية مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة، الموقعة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

وتم تسجيل انخفاض حاد في الضغط على كلا شبكتي خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في 26 سبتمبر، واكتشف علماء الزلازل انفجارات، مما أثار موجة من التكهنات حول من قد يكون وراء تخريب أحد أهم ممرات الطاقة في روسيا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه يشتبه في أن عمليات تخريب تسببت في الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2 في المياه السويدية والدنماركية. فيما نفى البيت الأبيض المزاعم الروسية بأنه يقف وراء هذه الحوادث.

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