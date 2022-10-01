.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بدء تدفق الغاز لبولندا عبر خط أنابيب جديد في بحر البلطيق

  • الخط
منشأة للغاز في بولندا (رويترز)
منشأة للغاز في بولندا
نفط وغاز

بدء تدفق الغاز لبولندا عبر خط أنابيب جديد في بحر البلطيق

تبلغ الطاقة السنوية لخط الأنابيب 10 مليارات متر مكعب

وارسو - رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

بدأ الغاز يتدفق إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق صباح اليوم السبت، بحسب مشغل خط أنابيب الغاز البولندي غاز-سيستم.

ويعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا. وبدأت في تلك الاستراتيجية قبل سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية.

قالت متحدثة باسم غاز-سيستم لرويترز إن التدفقات بدأت في الساعة 6.10 صباحا (0410 بتوقيت غرينتش)، وبلغ إجمالي طلبات إرسال الغاز عبر خط الأنابيب في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 62.4 مليون كيلووات في الساعة.

افتتاح خط الغاز الجديد بين اليونان وبلغاريا يقوي موارد الطاقة إلى أوروبا طاقة نفط وغاز افتتاح خط الغاز الجديد بين اليونان وبلغاريا يقوي موارد الطاقة إلى أوروبا

وتم تشغيل خط الأنابيب، الذي تبلغ طاقته السنوية 10مليارات متر مكعب، رسميا يوم الثلاثاء، بعد يوم من اكتشاف تسربات في خط أنابيب نورد ستريم الذي يمر عبر البحر ويربط روسيا بأوروبا.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا في أبريل/ نيسان عندما رفضت الدفع بالروبل.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت، إن أوروبا بحاجة لخفض تكاليف الطاقة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص في سوقها الموحدة.

وأضافت فون دير لاين عبر حسابها على تويتر "يجب علينا القيام بذلك كأوروبيين بالتعاون سويا من خلال حل مشترك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل مهسا أميني.. العديد من المدن الإيرانية تشهد إضرابا شاملاً مقتل مهسا أميني.. العديد من المدن الإيرانية تشهد إضرابا شاملاً
اكتشف المزيد