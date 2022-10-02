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صادرات النفط العراقية تبلغ 3.292 مليون برميل يومياً في سبتمبر

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وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
اقتصاد العراق

صادرات النفط العراقية تبلغ 3.292 مليون برميل يومياً في سبتمبر

معدل سعر البرميل بلغ 88.83 دولار

القاهرة – رويترز

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قالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم السبت، إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.292 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

وأضافت الوزارة أن معدل سعر البرميل بلغ 88.83 دولار.

زادت عائدات العراق، التي تعتمد بشكل أساسي على مبيعات النفط، بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط بعد حرب أوكرانيا لتجني عائدات قيمتها 33 مليار دولار في مارس/آذار وأبريل/ نيسان ومايو/أيار 2022 مقارنة مع 17.25 مليار دولار فقط في نفس الفترة من عام 2021، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النفط.

لكن المكاسب المفاجئة لا تساعد اقتصاد البلاد المنهك، لأن العراق ليس لديه إلى الآن حكومة للتصديق على الموازنة الاتحادية لعام 2022 بسبب تعرضه لجمود سياسي مرير بعد مرور أشهر على الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول.

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