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أوبك+ تناقش خفض إنتاج النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً

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أوبك بلس ستلتزم برفع الإنتاج
حقل نفط
أوبك بلس

أوبك+ تناقش خفض إنتاج النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً

في أول اجتماع بالحضور الشخصي للمنظمة منذ 2020

لندن - رويترز

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قال مصدر في أوبك إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تبحث تخفيضات محتملة للإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، باستبعاد أي تخفيضات طوعية من قبل أي دولة عضو بمفردها.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، أول اجتماع بالحضور الشخصي لها منذ 2020 في فيينا يوم الأربعاء لتحديد سياسة الإنتاج.

وأفاد المصدر "قد يكون اللقاء مهما مثل اجتماع أبريل 2020"، في إشارة إلى الاجتماع الذي اتفقت فيه أوبك+ على تخفيضات قياسية للإمدادات مع تأثير جائحة كوفيد-19 على الطلب.

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وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو/حزيران بعد أن أضر إغلاق "كوفيد-19" في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية.

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