سلطنة عمان تسمح بالبيع المباشر للكهرباء بين المنتجين والعملاء

كشفت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن موافقتها على البدء في تطبيق آلية البيع المباشر من الشركات المولدة للكهرباء والمرخصة من قبل الهيئة وبين كبار المستهلكين ما عدا الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وأضاف الهيئة في بيان لها، أن الموافقة تأتي من منطلق تعزيز جذب الاستثمارات، أحد أولويات رؤية عُمان 2040.

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وأوضحت أنها خلال الشهرين الماضيين أطلقت المرحلة التجريبية لعملية البيع المباشر، حيث منحت الهيئة المؤهلين البدء بعملية البيع المباشر وفقا للشروط والضوابط المحددة. مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية بشكل أساسي للإطار التنظيمي والقانوني للبيع المباشر لضمان تلبية كافة المتطلبات الاقتصادية والفنية مثل: الارتباط بالشبكة، وتأثيرات تشغيل الوحدات الكهربائية على الشبكة، واحتساب الاستهلاك والتسوية، والخدمات المساعدة، وكمية الفاقد للكهرباء.

وكمرحلة أولى سيقتصر تطبيق آلية البيع المباشر على شركات التوليد، المنتهية عقودها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وكبار المستهلكين ممن يعتمدون على الإنتاج الذاتي والحاصلين على رخصة إعفاء من قبل الهيئة.

وسيتمكن المشاركون المستوفون لشروط البيع المباشر خلال هذه المرحلة من مباشرة عملية البيع المباشر للكهرباء اعتباراً من 1 أكتوبر 2022م.

ومن المتوقع أن تسهم آلية البيع المباشر في تعزيز المنافسة بين المولدين وكبار المستهلكين في المرحلة الأولى.