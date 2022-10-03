.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سلطنة عمان تسمح بالبيع المباشر للكهرباء بين المنتجين والعملاء

  • الخط
محطة كهرباء في سلطنة عمان
محطة كهرباء في سلطنة عمان
اقتصاد عمان

سلطنة عمان تسمح بالبيع المباشر للكهرباء بين المنتجين والعملاء

ابتداء من أول أكتوبر 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن موافقتها على البدء في تطبيق آلية البيع المباشر من الشركات المولدة للكهرباء والمرخصة من قبل الهيئة وبين كبار المستهلكين ما عدا الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وأضاف الهيئة في بيان لها، أن الموافقة تأتي من منطلق تعزيز جذب الاستثمارات، أحد أولويات رؤية عُمان 2040.

وأوضحت أنها خلال الشهرين الماضيين أطلقت المرحلة التجريبية لعملية البيع المباشر، حيث منحت الهيئة المؤهلين البدء بعملية البيع المباشر وفقا للشروط والضوابط المحددة. مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية بشكل أساسي للإطار التنظيمي والقانوني للبيع المباشر لضمان تلبية كافة المتطلبات الاقتصادية والفنية مثل: الارتباط بالشبكة، وتأثيرات تشغيل الوحدات الكهربائية على الشبكة، واحتساب الاستهلاك والتسوية، والخدمات المساعدة، وكمية الفاقد للكهرباء.

أوبك+ تناقش خفض إنتاج النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً طاقة أوبك بلس أوبك+ تناقش خفض إنتاج النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً

وكمرحلة أولى سيقتصر تطبيق آلية البيع المباشر على شركات التوليد، المنتهية عقودها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وكبار المستهلكين ممن يعتمدون على الإنتاج الذاتي والحاصلين على رخصة إعفاء من قبل الهيئة.

وسيتمكن المشاركون المستوفون لشروط البيع المباشر خلال هذه المرحلة من مباشرة عملية البيع المباشر للكهرباء اعتباراً من 1 أكتوبر 2022م.

ومن المتوقع أن تسهم آلية البيع المباشر في تعزيز المنافسة بين المولدين وكبار المستهلكين في المرحلة الأولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح معهد مورا في سد فجوة التعليم في أفغانستان؟ هل ينجح معهد مورا في سد فجوة التعليم في أفغانستان؟
اكتشف المزيد