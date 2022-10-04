الخزانة الأميركية: لا قرار بعد حول سقف سعر النفط الروسي

قال بن هاريس، مساعد وزيرة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن السعر الذي ستُحدَّد على أساسه مبيعات النفط الروسية لم يتقرر بعد ضمن العقوبات الجديدة التي تخطط لها دول مجموعة السبع في الخامس من ديسمبر.

وصرح هاريس في مؤتمر Argus European Crude Conference في جنيف، بأن سقف السعر سيكون مرتفعًا بما يكفي للحفاظ على حافز الإنتاج في روسيا، وسيكون أعلى من تكلفة الإنتاج الهامشية لأكثر بئر نفط تكلفة في البلاد، وفق ما نقلته "رويترز".

مادة اعلانية

وكانت مجموعة السبع، أقرت وضع سقف للأسعار، فيما وافقت دول الاتحاد الأوروبي في يونيو على حظر كامل للتأمين والخدمات المالية للنفط الروسي المنقول بحراً، في حين تم تجنيب الشحن من القيود.

وستضيف العقوبات الأوروبية الجديدة حظراً على شحن النفط الروسي، لكنها ستمنح إعفاءً للنفط الذي يباع بسعر يعادل أو يقل عن المستوى الذي حدده تحالف مجموعة "السبع" ودول أخرى، وفقًا لمسودة الاقتراح التي اطلعت عليها "بلومبرغ".

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ معظم هذه المحظورات في الخامس من ديسمبر إلى جانب حظر على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي.