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انخفاض أسعار البنزين والديزل في السودان إلى هذه المستويات

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THUMBNAIL_ أزمة الوقود في السودان تعود من جديد في العاصمة الخرطوم
محطة لتعبئة الوقود في السودان
اقتصاد السودان

انخفاض أسعار البنزين والديزل في السودان إلى هذه المستويات

البنزين تراجع إلى 522 جنيهاً

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الطاقة السودانية في بيان عقب مراجعة الأسعار الشهرية، أن أسعار البنزين تراجعت، اليوم الثلاثاء، من 700 جنيه سوداني إلى 522 جنيها (0.9235 دولار) للتر.

كما انخفضت أسعار الديزل بشكل طفيف من 687 جنيها سودانيا إلى 672 جنيها للتر، حسب ما نقلت "رويترز" عن البيان.

وكان السودان شهد زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.

ووصلت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، لكنها بدأت في التراجع مؤخرا، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 117.42% في أغسطس من 125.41% في يوليو.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

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