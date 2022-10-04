توقيع مذكرة تعاون بين السعودية وبريطانيا في مجال الطاقة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لمجلس الوزراء، أن المملكة وقعت مذكرة تعاون مع المملكة المتحدة في مجال الطاقة.

وفي مارس الماضي، خلال زيارة لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى السعودية، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق قام وقتها بجولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية، تهدف بشكل أساسي إلى حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحثت بريطانيا مع الإمارات أيضاً فرص تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة.