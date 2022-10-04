.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس أرامكو: امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها

  • الخط
رئيس أرامكو أمين الناصر مناسبة
أمين الناصر، رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "أرامكو" السعودية
أرامكو

رئيس أرامكو: امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها

أشار إلى أن الطاقة الفائضة تمثل 1.5% من إجمالي إمدادات الخام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال أمين الناصر، رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "أرامكو" السعودية، خلال منتدى للطاقة في لندن اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن فائض طاقة الإنتاج العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفض للغاية.

وأضاف: "تركز السوق على ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أنحاء مختلفة من العالم، هم لا يركزون على أسس الإمداد".

وتابع أن الطاقة الفائضة تبلغ 1.5% من الطلب العالمي، وأن امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها.

مديرة صندوق النقد: الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية اقتصاد صندوق النقد مديرة صندوق النقد: الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، محافظة الشركة على سوقها في آسيا رغم الطلب الأوروبي.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن مشكلة أوروبا تكمن في الغاز والغاز المسال نظراً لنقص السعة الفائضة.

ويعقد تحالف أوبك+ غداً الأربعاء في فيينا، أول اجتماع له بشكل حضوري، منذ مارس من العام 2020، وسط توقعات بأن يتجه التحالف لتخفيض الإنتاج بـ500 ألف برميل يومياً على الأقل، في حين تشير بعض التوقعات إلى إمكانية التخفيض بأكثر من مليون برميل يومياً.

وفي حال إقرار تخفيض للإنتاج بمليون برميل يومياً، سيكون الخفض الأكبر منذ بدء جائحة كورونا، وسيعكس مدى القلق حيال الاقتصاد العالمي المتباطئ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمران خان ينجو من قضية ازدراء القضاء.. ما هي عقوبتها؟ عمران خان ينجو من قضية ازدراء القضاء.. ما هي عقوبتها؟
اكتشف المزيد