وزير النفط الكويتي: "أوبك بلس" ستتخذ القرار المناسب لضمان أمن الإمدادات
اجتماع أوبك بلس يعقد للمرة الأولى حضوريا منذ مارس 2020
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط محمد الفارس قوله إن تحالف أوبك+ يدرس الوضع القائم للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسواق.
وشدد "الفارس" على أهمية الاجتماعات في فيينا كونها تنظر إلى آفاق تجديد التعاون.
علما أن الوزير الكويتي يتوجه إلى فيينا لحضور اجتماع أوبك+ المقرر يوم غد، والذي ينعقد للمرة الأولى حضوريا منذ مارس 2020.
وذكرت مصادر في "أوبك"، أن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي علاوة على ذلك، مما يجعلها أكبر موجة خفض منذ بداية جائحة "كوفيد-19".
وعززت "أوبك+"، الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020، بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا.
لكن المنظمة فشلت في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج، والتي لم تحققها في يوليو/ تموز بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية، حيث أدى إغلاق "كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.
وشرعت البنوك المركزية الكبرى في تنفيذ أكبر جولة من زيادات أسعار الفائدة منذ عقود، مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأظهر استطلاع أولي لـ"رويترز"، أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول.
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