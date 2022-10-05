أول رد فعل من الرئيس الأميركي بعد قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن "يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر" والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير.

وأضافت الرئاسة الأميركية "في ضوء قرار اليوم، ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية.

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وستطلب الإدارة من الكونغرس سلطات إضافية لمواجهة تأثير أوبك+ على أسعار النفط