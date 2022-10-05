العراق يأمل أن يسهم اتفاق أوبك بلس في تحقيق استقرار الأسواق العالمية

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار اليوم الأربعاء في بيان إن بلاده تأمل أن يسهم قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في تحقيق استقرار الأسواق العالمية ودعم أسعار النفط الخام.

وأضاف عبدالجبار أن العراق يهدف للمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في أوبك في شهر يوليو/تموز 2021.

مادة اعلانية

وأوضح الوزير أن صادرات النفط العراقية لن تتأثر بقرار أوبك+، وفق رويترز.

ارتدت أسعار النفط صعوداً، اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجموعة أوبك+ على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كوفيد-19، وذلك في اجتماع في فيينا اليوم الأربعاء، مما يحد من الإمدادات في سوق تعاني شحا بالفعل على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول لضخ المزيد.

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1% عند 87 دولارًا للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 9%، تقريبًا خلال الجلستين السابقتين. أما خام القياس برنت فزاد بـ 1% قرب 93 دولاراً.

يعكس خفض بهذا الحجم مستوى القلق بشأن توقعات الطلب على الطاقة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة. وكان خام القياس الأميركي سجل مؤخرًا أول خسارة ربع سنوية له في عامين بعدما تخلى عن جميع المكاسب التي تحققت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.