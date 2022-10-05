انخفاض مخزونات النفط والوقود الأميركية

قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 من سبتمبر أيلول، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 3.5 مليون برميل، حسبما نقلت "رويترز".

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وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط تراجعا طفيفا للغاية، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، وذلك قبيل اجتماع منتجي أوبك+ لمناقشة خفض كبير في إنتاج الخام.

وقال متعاملون إن ارتفاع الدولار كان السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار على نحو طفيف، إذ خفض الطلب من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 91.58 دولار للبرميل بعد صعوده 2.94 دولار في الجلسة السابقة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.3%، إلى 86.23 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.