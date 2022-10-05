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حصص دول "أوبك بلس" من خفض إنتاج النفط.. السعودية وروسيا يتحملان النصف

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OPEC
أوبك
أوبك

حصص دول "أوبك بلس" من خفض إنتاج النفط.. السعودية وروسيا يتحملان النصف

إنتاج التحالف سينخفض إلى 41.856 مليون برميل يوميا في نوفمبر

دبي - العربية.نت

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أقرت مجموعة أوبك بلس، أكبر خفض في الإنتاج منذ جائحة كورونا بواقع مليوني برميل اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وأظهر بيان أوبك بلس، بأن السعودية وروسيا تتحملان الحصة الأكبر من خفض الإنتاج بواقع 526 ألف برميل يوميا لكل دولة، وبنحو 1.052 مليون برميل يوميا للدولتين.

ويتحمل العراق خفضا في حصته بمقدار 220 ألف برميل، والإمارات 160 ألفا، والكويت 135 ألفا، ونيجيريا 84 ألفا، و الجزائر 48 ألف برميل يوميا.

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كما تخفض الكونغو إنتاجها بواقع 15 ألف برميل، وغينيا الاستوائية تخفض إنتاج بمقدار 6 آلاف برميل يوميا.

وبالنسبة للدول خارج منظمة أوبك، تخفض أذربيجان إنتاجها بواقع 33 ألف برميل يوميا، والبحرين 9 آلاف، وبروناي 5 آلاف، وكازاخستان 78 ألفا، وماليزيا 27 ألفا، وسلطنة عُمان 40 ألفا، والسودان 3 آلاف، وجنوب السودان 6 آلاف برميل يوميا.

وسينخفض إنتاج دول التحالف إلى 41.856 مليون برميل يوميا في نوفمبر المقبل، من 43.856 مليون برميل يوميا في أغسطس.

أوبك بلس
أوبك بلس
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