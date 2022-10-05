نفط وغاز
كبرى مجموعات تجارة النفط الأميركية قلقة من خيار تقنين صادرات الوقود
ناشدت إدارة بايدن بالتخلي عن الفكرة كليا
أعربت كبرى مجموعات تجارة النفط في الولايات المتحدة، عن قلقها العميق من دراسة الإدارة الأميركية لخيار تقنين صادرات الوقود وغيرها من منتجات التكرير بهدف التخفيف من الضغوط التضخمية في أسعار الطاقة في السوق المحلية.
وفي رسالة مشتركة لوزيرة الطاقة الأميركية، ناشد معهد البترول الأميركي والجمعية الأميركية لمنتجي الوقود والبتروكيماويات، الإدارة الأميركية بالتخلي عن الفكرة كليا.
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وقد زادت في الآونة الأخيرة حدة انتقادات الرئيس جو بايدن للأرباح التي تحققها شركات النفط الأميركية، في الوقت الذي عادت فيه أسعار البنزين للارتفاع قبيل انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل.
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