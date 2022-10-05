مصادر أوروبية: 15 دولة أوروبية تؤيد وضع سقف لسعر النفط الروسي وألمانيا تعارض

كشفت مصادر أوروبية، اليوم الأربعاء، عن اجتماعات متواصلة بالاتحاد الأوروبي بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي.

وقالت المصادر، إن 15 دولة أوروبية تؤيد وضع سقف لسعر النفط الروسي وفيما تعارضه ألمانيا.

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يذكر أن الولايات المتحدة تدافع عن سقف الأسعار، وتخطط مجموعة الدول السبع لتطبيق الإجراء بما يتماشى مع توقيت دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر. وقد تم تصميم الآلية لخفض عائدات موسكو من الطاقة، مع ضمان عدم حرمان السوق من مصدر مهم للإمدادات.