وزير ألماني ينتقد الولايات المتحدة بشأن أسعار الغاز الطبيعي "الفلكية"

اتهم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الولايات المتحدة والدول الصديقة الأخرى الموردة للغاز الطبيعي بفرض أسعار فلكية لإمداداتها، مشيرًا إلى استفادتها من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال "هابيك" في مقابلة مع الصحيفة الألمانية الإقليمية "إن أو زد": بعض البلدان بما في ذلك الدول الصديقة تطلب أسعارا فلكية للغاز، وبالطبع هذا يجلب مشاكل يجب أن نتحدث عنها.

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كما دعا إلى مزيد من التضامن من جانب الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمساعدة حلفائها الذين يعانون من ضغوط الطاقة في أوروبا.

وأضاف هابيك أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفعل المزيد أيضًا لمعالجة أزمة الغاز في المنطقة، حيث تتدافع الدول للحصول على إمدادات بديلة.